Президент РФ Владимир Путин заявил, что он готов приступить к переговорам по Украине уже завтра, несмотря на сложные аспекты юридической ситуации в связи с нелегитимностью нынешнего лидера Владимира Зеленского.

В ходе встречи с руководством МИД РФ президент России подчеркнул, что несмотря на истечение срока полномочий Зеленского есть легитимные власти, с которыми можно вести диалог в соответствии с конституцией.

Путин выразил готовность и обратился к украинским властям с требованием полного вывода войск из нескольких областей: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это предложение может стать основой для проведения переговоров и прекращения огня со стороны России.

Путин заявил, что в случае объявления Киевом готовности к выводу войск из регионов и официального отказа от вступления в НАТО, Россия немедленно прикажет прекратить огонь и начать переговоры. Это будет сделано незамедлительно, как только будут объявлены соответствующие шаги со стороны Украины.

Президент России подчеркнул готовность Москвы начать переговоры уже завтра, обеспечивая безопасный вывод украинских войск. Он отметил, что предложения не связаны с заморозкой конфликта, а направлены на окончательное его урегулирование.

Напомним, в середине мая Путин сменил министра обороны РФ. Вместо Сергей Шойгу им стал Андрей Белоусов, до этого занимавший пост вице-премьера.

Также в преддверии Дня Победы глава государства преобразовал 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию.

Дарья Тимофеева

Фото: ntv.ru

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