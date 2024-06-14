Подрядчика, выполнившего ремонт сквера в Инкермане, привлекли к ответственности

Прокуратура Севастополя привлекала к административной ответственности подрядчика, отремонтировавшего сквер в Инкермане.

Установлено, что в марте 2023 года между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Монтаж-Строй» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сквера Ветеранов в Инкермане стоимостью 35 млн рублей.

В соответствии с условиями договора подрядчик взял на себя обязательства выполнить ремонтные работы до 20 декабря 2023. Однако работы завершены позже указанного срока.

Прокуратура возбудила в отношении заместителя генерального директора подрядной организации дело об административном правонарушении.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка № 2 Балаклавского судебного района привлек виновное должностное лицо к административной ответственности.

Кроме того, государственным заказчиком взысканы штрафные санкции за нарушение сроков, установленных контрактом.

Ранее стало известно, что прокуратура Севастополя выявила нарушения в работе пищевого блока на детском комплексе. В частности, не соблюдался температурный режим хранения овощей, отсутствия на некоторых продуктах маркировки даты вскрытия и условий хранения вскрытой упаковки.

Также в середине мая прокуратура города начала проверку по факту смерти 10-летней школьницы на уроке физкультуры. Однако итоги проверки так и не были опубликованы.

Дарья Тимофеева

Фото: Инкерман online

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