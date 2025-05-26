В Севастополе мужчину избили на остановке — полиция проводит проверку

В Севастополе полиция выясняет обстоятельства жестокого избиения 52-летнего мужчины на остановке общественного транспорта. Инцидент произошёл вечером 25 мая в районе проспекта Октябрьской Революции.

По предварительным данным, между пострадавшим и группой подростков произошёл конфликт, который перерос в драку. Мужчина получил серьёзные травмы — у него сломана челюсть, нос, выбиты зубы и повреждена глазница. Врачи не исключают, что он может лишиться зрения на один глаз, сообщает Mash на волне.

Нападавших было трое, после произошедшего они скрылись. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает очевидцев и занимается установлением личностей подозреваемых.

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Дмитрий Островский

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