Конфликт на Фиоленте: роуп-джамперы против «коалиции» местных жителей

На склонах у бухты Недоступной на Фиоленте, где скалы обрываются прямо в море, вспыхнул конфликт между предпринимателями, развивающими роуп-джампинг, и местными жителями. Стороны обвиняют друг друга в незаконных действиях, угрожают заявлениями в правоохранительные органы и при этом – обе уверены, что действуют ради общего блага.

Что произошло

Команда «JUMP & FLY», известная в Севастополе своими прыжками с высоты, планировала открыть новый сезон на обновлённой площадке. По словам организаторов, ещё в начале 2025 года они получили разрешения от профильных департаментов правительства Севастополя на использование участка над бухтой Недоступной для размещения временной спортивной площадки.

«Мы долго шли к этому — прошли обучение, оформляли документы, закупили оборудование. Решили сделать зону комфортной, безопасной, с ограждением, чтобы защитить инвентарь и людей», — рассказывают представители команды в своём обращении от 21 мая.

Однако их появление на обрыве встретило резко негативную реакцию части местных жителей. В популярном районном Telegram-канале Фиолента от 12 мая появилось сообщение: «Незаконный захват берега. Роуп-джамперы хотят перекрыть тропу к бухте и сделать проход ещё более недоступным».

Что возмутило жителей

Активисты утверждают, что действия предпринимателей нарушают закон:

Участок расположен в прибрежной защитной зоне, где запрещена приватизация и ограничение доступа.

Территория не поставлена на кадастровый учёт, а значит, по мнению жителей, не может быть передана в аренду.

Склон обвалоопасный, и любые строительные работы могут нести угрозу безопасности.

«Это самозахват. Люди уже не могут пройти к бухте по привычной тропе», — говорится в сообщении. Также отмечается, что местные направили жалобу в Росприроднадзор, где пообещали провести проверку.

Ответ «JUMP & FLY»

В команде отвергают обвинения. По их словам, участок был предоставлен временно и официально, а ограждение установлено исключительно для безопасности: внутри хранятся альпинистское оборудование и страховочные системы, допуск посторонних может привести к несчастному случаю.

«Мы не перекрывали проход — тропа остаётся доступной. Но нам приходится защищать себя: уже были попытки сломать забор, сбить камеры. Члены команды подвергаются угрозам. Одной из участниц, находящейся в положении, потребовалась медицинская помощь после очередного инцидента», — заявляют организаторы.

Команда подчёркивает, что намерена действовать строго в рамках закона и уже подала заявления в полицию.

Чем всё может закончиться

Ситуация оказалась на стыке интересов: с одной стороны — развитие экстрим-туризма, с другой — обеспокоенность жителей за доступ к берегу и экологическую безопасность.

Официальные органы пока не сделали публичных заявлений по существу. Но уже известно, что прокуратура и Росприроднадзор получили обращения по поводу происходящего.

Фиолент давно остаётся территорией с непростыми отношениями между природой, бизнесом и населением. Этот конфликт — лишь один из примеров, когда попытка развивать туристическую инфраструктуру натыкается на сопротивление. И, как часто бывает, истина может оказаться где-то посередине.

Напомним, Мыс Фиолент вошел в ТОП мест России, где красивейшие закаты.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города