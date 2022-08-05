На Индустриальной обосновалась незаконная переработка строительного мусора

Полигон с незаконной переработкой строительного мусора выявили специалисты ДИЗО и севприроднадзора после жалоб севастопольцев на облака пыли, разлетающиеся на всю округу, сообщает ForPost.

Журналисты выяснили, что еще в апреле этого года Севприроднадзор выявил на участке, который был сдан городом в аренду, складирование разного рода строительного мусора. Надзорное ведомство тогда же, в апреле, направило информацию в ДИЗО для проверки деятельности предпринимателей на соответствие виду разрешенного использования.

В свою очередь ДИЗО выяснило, что видом разрешённого использования данного участка являются склады и производственная деятельность. Участок департамент предоставил в аренду ООО «Фолиярт» на основании договора аренды от 1 марта 2019 года. А затем эту территорию «Фолиярт» отдал на основе субаренды во временное пользование ООО «Севстройснаб».

«Фактически на земельном участке велась деятельность, соответствующая коду 6.6 «Строительная промышленность». Таким образом, факты, установленные в ходе обследования земельного участка, свидетельствуют о наличии в действиях ООО «Севстройснаб» признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.8 КоАП РФ «использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешённым использованием”», — сообщило ДИЗО жителям, жалующимся на незаконный полигон.

Примечательно, что еще в мае ДИЗО направил в адрес субарендатора ООО «Севстройснаб» предостережение о недопустимости использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением. Арендатору ООО «Фолиярт» также было направлено предупреждение о необходимости исполнения обязательств по договору аренды земельного участка и предложение расторгнуть договор от 15 июня 2022 года.

Тем не менее, предприниматели продолжают перерабатывать и в большей степени складировать строительный мусор в черте города. А жителям района остается только безуспешно жаловаться в разного рода инстанции.

Напомним, в июне этого года в рамках выездного заседания комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя депутаты также обратили внимание на этот полигон.

По итогам выездного совещания членами комитета было принято решение провести дополнительные проверки этих предприятий, предложить правительству создать межведомственную комиссию, которая будет комплексно подходить к решению этого наболевшего для города вопроса.