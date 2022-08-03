В Феодосии мужчина убил соседа ради угона «Daewoo Matiz»

ГСУ Следкома России по Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Феодосии за разбойное нападение и убийство.

В полицию обратился местный житель 2 августа, который сообщил, что неизвестный под окнами его дома совершил выстрел из ружья в водителя автомобиля, припаркованного у обочины.

Установлено, что мужчина вечером вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем и зашел в соседний двор в поисках жертвы с целью угона автомобиля. Он обнаружил за рулем припаркованного у обочины «Daewoo Matiz» водителя, в которого и выстрелил. Он выбросил его тело между многоквартирными домами и попытался скрыться на похищенной машине, однако был задержан жителем соседнего дома.

«Устанавливаются все детали совершенного преступления, в том числе — дальнейшие преступные планы задержанного, обстоятельства приобретения и хранения им огнестрельного оружия», — сообщили в пресс-службе Следкома.

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания и ему избирается мера пресечения.

Напомним, ранее ГСУ Следкома по Севастополю предъявило обвинение троим местным жителям в убийстве коллеги ради получения его денег.

Ольга Сурикова