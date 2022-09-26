В Севастополе мужчина упал с высоты на волнорезы на Южном молу

В Севастополе днем 25 сентября в Центр гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказании помощи мужчине, который по неосторожности упал с высоты на волнорезы на Южном молу Ленинского района.

Спасатели извлекли пострадавшего из труднодоступного места, оказали первую помощь, транспортировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи.

В операции по спасению было задействовано 6 человек личного состава, 1 единица техники и 1 плавсредство.

Напомним, в Севастополе летом женщина получила травмы в результате падения со скалы между пляжами Серебряный и Золотой Балаклавского района.

Ольга Сурикова