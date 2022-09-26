Стрелявшим в ижевской школе оказался ее выпускник

Стрелявшим в ижевской школе оказался 34-летний местный житель, он был выпускником этого же учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. РФ.
«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее появилась информация, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Стрелял из пневматических пистолетов, переделанных в боевые.
Источники пишут, что мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Напомним, сегодня, 26 сентября, мужчина устроил стрельбу в школе в Ижевске. Погибли 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.
Ольга Сурикова