В школе Ижевска неизвестный расстрелял 13 человек, ранил 14

Сегодня утром случилась трагедия в одной из школ Ижевска Республики Удмуртия. Неизвестный мужчина устроил стрельбу, жертвами стали дети.

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что, по предварительным данным, погибли 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что стрелок застрелился. Его личность устанавливается.

Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября, сообщил глава региона .

Напомним, 11 мая 2021 года в школе №175 Казани ее бывший выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, во время которой было убито 11 человек, 9 из которых дети, 32 человека пострадали.

Ольга Сурикова