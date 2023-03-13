В Севастополе мужчина ограбил инвалида при первом знакомстве

Полиция Севастополя задержала 26-летнего парня, который украл телефон у инвалида спустя несколько минут после знакомства.

Следователи выяснили, что к 52-летнему мужчине-инвалиду вечером в квартиру проник 26-летний парень, искавший своего приятеля. Недолго думая злоумышленник попросил телефон у хозяина квартиры для того, чтобы найти товарища.

Получив в руки гаджет стоимостью 10 тыс. руб., он покинул доверчивого хозяина жилья, оставив его без связи и телефонной трубки. Тем не менее, правоохранители поймали вора, и он во всем сознался. По статье «Грабеж» ему светит до семи лет лишения свободы.

Напомним, главбуха ОМВД России по Раздольненскому району подозревают в хищении 1,8 млн рублей. Она переводила деньги, предназначавшиеся контрактникам себе на карту.