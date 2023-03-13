Севастопольские пауэрлифтеры взяли четыре медали на Чемпионате и Первенстве России

Члены сборной Севастополя по пауэрлифтингу заработали две золотые и две бронзовые медали на Чемпионате и Первенстве России, которые проходили с 9-13 марта в Екатеринбурге, а сборная города по жиму лежа стала третьей в общекомандном зачете.



Золото в весовой категории 93 кг в жиме лежа взял Валентин Киселев с результатом 315 кг

Бронзу также в жиме лежа в весе 66 кг заработал Александр Фролов. Его результат – 175 кг

Ребят тренируют на базе Спортивной школы олимпийского резерва №2 Владислав Апанасенко и Михаил Паллер.

Еще одну бронзу взял Алексей Назаренко в весовой категории 83 кг. Его тренируют Михаил Паллера и Олег Хоменко



Также золото на Первенстве России среди ветеранов в возрастной группе М3 дисциплине жим лежа классический взял Александр Карицкий.

Напомним, Севастопольский спасатель установил два рекорда Крыма по пауэрлифтингу.

Дмитрий Островский