В Керчи ребенок выпал из маршрутки

В Керчи во время движения пассажирского автобуса выпал 12-летний ребенок, сообщает полиция Республики Крым.

Происшествие произошло сегодня, 13 марта, в 7:25 на улице Маршала Еременко.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2010 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — сообщают полицейские.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, а перевозчика проверяет прокуратура.

Напомним, в Симферополе мужчина выпал из маршрутки из-за отвалившегося порога.