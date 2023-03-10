В Крыму бухгалтера МВД подозревают в воровстве у военнослужащих

Главбуха ОМВД России по Раздольненскому району подозревают в хищении 1,8 млн рублей. Она переводила деньги, предназначавшиеся контрактникам себе на карту, сообщает ТГ-канал Shot.

Бухгалтер под шумок переводила на два своих счёта бюджетные деньги с июня 2021 года по ноябрь 2022 с пометкой «Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание». После проведенной проверки ее уволили и передали материалы в полицию.

После этого женщина сама написала явку с повинной. В органах она работала ещё с 1999 года, а до главбуха её повысили в 2014-м.

Напомним, в Севастополе у коррупционеров изъято имущества на более, чем 25 млн рублей.