В Севастополе мужчина, чтобы не давать развод, задушил жену

В полицию заявил о ее пропаже

В Севастополе полицейские раскрыли убийство местной жительницы, которое ее муж замаскировал под обычное исчезновение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю, супруг об исчезновении жены сообщил 13 февраля 2021 года. Он рассказал, что жена с вещами ушла несколько дней назад и до сих пор от нее нет никаких известий.

Оперативники начали отрабатывать все версии, в том числе и криминальную. Они выяснили, что накануне своего исчезновения женщина подала заявление на развод и хотела уйти от мужа.

У него же в компьютере следователи обнаружили ссылки на сайты, на которых он искал, как уничтожить следы преступления, а также интересовался методикой поисковых мероприятий правоохранителей.

После этого сотрудники полиции быстро установили причастность подозреваемого к совершению убийства, он сознался в содеянном, а также показал, где спрятал тело убитой супруги.

По предварительной версии, трагедия разыгралась здесь же в доме. Мужчина задушил свою жену и закопал тело вблизи хозяйственной постройки.

Поводом для убийства стало нежелание расторгать брак с супругой.

Напомним, в Севастополе муж подозревается в убийстве жены, тело которой было найдено 23 декабря. Сейчас он задержан.