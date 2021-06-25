В Севастополе можно купаться только на половине пляжей

Но и они не блещут благоустройством

О плачевном состоянии севастопольских пляжей сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю.

Сотрудники МЧС в Севастополе проводят работу по проверке технического состояния городских пляже.

Как ранее сообщал директор горхоза Евгений Горлов, в Севастополе утверждён перечень из 30 мест отдыха у воды.

Однако в МЧС «Севкору» рассказали, что на сегодняшний день к эксплуатации допущены только 16 пляжей; планируется, что в ближайшее время проверку пройдут ещё 8 – операторам поручено устранить выявленные нарушения. По шести пляжам заявки на освидетельствование не подавались.

23 июня инспекторы провели повторное освидетельствование пляжа детского оздоровительного лагеря «Алькадар».

«В первую очередь проверяли оснащение спасательных постов, наличие буйков, а также обозначение зоны купания для детей. Пляж «Алькадар» мы допустили к эксплуатации. Однако во время проверки на соседнем пляже – «Любимовка-2» – был выявлен факт размещения в зоне купания пунктов проката маломерных судов, в частности, гидроциклов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, которым предусмотрен штраф от 15 000 рублей – также будут приняты иные меры реагирования», – отметила представитель МЧС Анна Козачок.

В социальных сетях жители жалуются, что в этом году пляжи в нашем городе начинают сезон в не лучшей форме.

«Побывала на пляже Любимовка. Бываю там каждый год, но в этом году все плохо. На пляже нет ничего: ни лежаков, ни зонтиков, ни проката или каких-то активностей, даже кафе нет! Пляж неохотно убирается, маленькое озерцо высохло и вокруг него появилось ещё больше грязи! Куда вообще смотрит правительство Севастополя? Развозжаев?! Конечно, каждый год были проблемы с теми, или иными вещами, но в этом году нет ровным счетом НИЧЕГО! Обидно, что город федерального значения не развивается, а становится только хуже! Для сравнения даже далеко ехать не надо. В той же Новофедоровке (это ПГТ, а не «город федерального значения») пляж прекрасно выглядит, на стыдно ехать на отдых. Толку от новых операторов?» — делится жительница Севастополя в одном из сообществ в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, ранее проверяя пляж Омега, директор горхоза Евгений Горлов рассказал, что по итогам еженедельных контрольных мероприятий будут сделаны соответствующие выводы в виде претензий операторам, после чего они или устранят замечания, или с ним расторгнут договор.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю