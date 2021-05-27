В Севастополе открыты 30 пляжей

Из них только шесть в ведении частников

Постановление об утверждении списка пляжей, которые соответствуют всем санитарным нормам сегодня было принято на заседании правительства Севастополя.

«На сегодня у нас 30 пляжных территорий из них 7 обслуживаются муниципальными образованиями, 15 государственными учреждениями из них, мы в этом году расширили перечень пляжей до 7, которые будут обслуживаться ГБУ «Парки и скверы» и 6 пляжных территорий обеспечены третьими лицами на праве хозяйственной деятельности и хозяйственного введенья», — рассказал директор горхоза Евгений Горлов.

Таким образом в официально утвержденный перечень пляжей входят: «Нахимовец», «Ушакова балка», «Мыс Хрустальный», «Песочный», «Омега», «Солдатский», «Аквамарин», «Парк Победы», «Серебряный», «Золотой», «Городской», «Мраморный», «Орловка-1», «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Песочная бухта», «Солнечный», «Учкуевка», «Яшмовый»,«Альбатрос», «Васили», «Любимовка-1», «Любимовка-2», Пляж пансионата «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пляж пансионата «Радость», пляж лагеря «Ласпи», СОЛ «Горизонт».

Дмитрий Островский

Фото: pixabay.com