Байдарочница из Севастополя Анастасия Долгова поедет на Олимпиаду в Токио

В отборочных соревнованиях на Олимпиаду, проходивших на канале имени Москвы, Анастасия взяла два золота и две бронзы.

Анастасия Долгова стала двукратной чемпионкой России, заняв первую строчку в байдарке-двойке в заплыве на 500 метров в паре с Кристиной Ковнир и байдарке-четверке на дистанции 500 м, совместно со Светланой Черниговской, Натальей Подольской и Кирой Степановой.

Бронзовые медали спортсменке из Севастополя удалось взять в байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров.

«Вот и подошёл к концу Чемпионат России — отбор на Олимпийские игры. Хочу выразить искреннюю благодарность тренерскому составу сборной России, в особенности Игнатенко за подготовку и правильные наставления, врачам, массажистам. Большое спасибо моим родным и близким людям за поддержку и ваши золотые сердца, и терпение. Моя любовь к вам безгранична! Спасибо соперникам за достойную борьбу и красивую греблю. Для меня большая честь представлять нашу страну на Олимпийских играх в Токио. Дорогу осилит идущий. Двигаемся дальше!» — написала Анастасия на своей странице в «Вконтакте».

Напомним, севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером Сурдлимпийских зимних игр 2019 года, которые проходили в Италии.

Дмитрий Островский