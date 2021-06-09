Пляж «Омега» получил 3 из 10 от Горлова

Больше всего замечаний оказалось к этому пляжу

Купальный сезон в Севастополе начался 7 июня, однако еще не все пляжи города готовы принимать отдыхающих. Проверил их состояние глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, обнаружив серьезные недоработки операторов пляжей.

«Все операторы обязаны к началу купального сезона привести пляжную инфраструктуру в надлежащее состояние. Одно из основных требований – это обеспечение безопасности нахождения жителей и гостей города на воде. Внимание уделяется наличию спасательного инвентаря и обученных спасателей, медкабинета и обученного персонала для оказания первичной медицинской помощи», — рассказал Горлов о критериях оценки готовности пляжа к сезону, отметили в пресс-службе правительства города.

Глава горхоза лично проверил выполнение главных требований на пяти пляжах города – Солдатский, «Омега», Песочный, Солнечный, Мраморный.

Больше всего замечаний в ходе проверки получил пляж «Омега». Замечания касались как развития пляжной инфраструктуры, так и деятельности хозяйствующих субъектов: вопросы вызвали архетип НТО, рекламные конструкции, доступность для маломобильных граждан. Он оценил готовность данного пляжа на три балла из десяти и поручил оператору незамедлительно приступить к исправлению ситуации. Ранее инспекторы уже выдавали предписание на устранение выявленных нарушений, срок его исполнения истекает сегодня.

На пляже Мраморный руководитель профильного департамента отметил положительные изменения по сравнению с состоянием объекта в прошлом году.

«До моего объезда пляжей инспекторы уже начали работу. На сегодняшний день пяти пляжным территориям будут выданы замечания. Напомню, что в рамках утвержденного Правительством Севастополя регламента о благоустройстве пляжей в случае хотя бы одного замечания к оператору пляжа договор с ним может быть расторгнут. По итогам контрольных мероприятий, мы сделаем соответствующие выводы в виде претензий операторам, после чего будет или устранение всех замечаний, или расторжение договорных обязательств. Такая работа будет проводиться в еженедельном режиме, после чего будут приниматься соответствующие решения», – заявил Горлов.

В Севастополе всего 30 городских пляжей.

Напомним, операторы трех севастопольских пляжей приготовили для отдыхающих новшества. В частности, на пляже «Мыс Хрустальный» идет строительство бассейна. Как заверил Горлов, общедоступного с выделением отдельной зоны для детей.

Ольга Сурикова

Фото: primechaniya.ru

