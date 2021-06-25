В ДТП под Симферополем пострадали дети

Дети проживают в Севастополе

Как рассказали «Севкору» в прокуратуре Крыма, во вчерашнем ДТП с участием микроавтобуса с детьми пострадали двое несовершеннолетних.

«24 июня 2021 года, приблизительно в 19.40 автомобиль Mercedes Sprinter, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen, движущемуся в попутном направлении. В результате столкновения произошло опрокидывание автобуса на бок», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в салоне микроавтобуса кроме водителя и сопровождающего находились 19 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Крымский следком сообщил, что находившиеся в автобусе несовершеннолетние прибыли из Севастополя.

По факту аварии прокуратурой Крыма организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных лиц при организации отдыха несовершеннолетних, в том числе при осуществлении экскурсионных маршрутов с использованием транспорта.

Кроме того, будет дана принципиальная оценка действиям перевозчика, осуществлявшего перевозку несовершеннолетних.

Напомним, ранее прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который за рулем своей машины на скорости влетел в другой автомобиль. В результате столкновения погибла пассажир второго транспортного средства.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба МВД по РК