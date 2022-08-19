В Севастополе может появиться сквер имени бойца, погибшего в ходе специальной военной операции

В Ленинском районе Севастополя ведется ремонт парка в районе улицы Хрусталева. После завершения благоустройства он может получить имя погибшего в Украине участника специальной военной операции, который жил поблизости. Об этом рассказала глава муниципалитета Максим Мишин в ходе прямого эфира в группе правительства Севастополя «ВКонтакте».

«Мы сейчас благоустраиваем ранее забытый, заброшенный парк в районе улицы Хрусталева 159А, там уже полностью восстановлена пешеходная зона, люди уже приходят туда с детьми, катаются на велосипедах, самокатах, благодарят. В планах поставить в парке скамейки, урны, установить освещение», — рассказал Мишин подробности преображения территории.

Он добавил, что появилась идея назвать этот парк именем воина, погибшего во время специальной военной операции. По его словам, по этому вопросу проводятся опросы и большая часть жителей поддерживает эту инициативу.

«Я думаю, что это будет правильно – мы должны помнить ребят, которые сейчас защищают нас и освобождают оккупированные территории. Есть парень, который проживал рядом с парком, и поступило предложение назвать парк его именем», — сказал чиновник.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказывался о намерении городских властей называть улицы города-героя именами военнослужащих, погибших в ходе СВО.

Ольга Сурикова

Фото: Максим Мишин/vk.com