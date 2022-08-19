Илья Журавлев о намеченных целях и достижениях партии с начала года

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев отметил наиболее важные вопросы, которые партийцы поднимали во время выступлений перед коллегами в заксобрании, а также, над какими решениями проблем, волнующих горожан работает Севастопольское отделение ЛДПР.

Прежде всего, стоит отметить инициативу фракции ЛДПР, которая выступила с предложением сохранить память известного политика, Лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского в топонимике города и это предложение поддержал на сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее партийцы выступали с инициативой увековечить память российского артиста Василия Ланового, который очень любил Севастополь и посещал город в рамках творческих мероприятий. Сейчас в Севастополе установлен бюст артиста.

Что касается законотворческих инициатив, вице-спикер принял участие в заседании комитета по экономике, где обсуждалось предложение от Союза рестораторов по введению новых мер поддержки городских предпринимателей в современных экономических условиях.

«Необходимо рассмотреть эффективность существующих мер поддержки и совместно с правительством приложить все усилия для разработки дополнительных. Например, можно рассмотреть вариант по освобождению предпринимателей от оплаты аренды за летние площадки кафе», — считает Илья Журавлев.

Также вице-спикер выступил с предложением во время XXXVI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в части установления возможности учета пожертвований в учреждения физической культуры, спорта и туризма как инвестиционного налогового вычета.

«Уникальность инвестиционного налогового вычета состоит в том, что впервые в практике налогообложения прибыли законодатель разрешил уменьшать на суммы произведенных налогоплательщиком расходов не налоговую базу, а непосредственно сумму налога, подлежащего уплате.

На наш взгляд существует необходимость пересмотреть перечень получателей пожертвований, распространив действие указанной нормы налогового кодекса на учреждения физической культуры, спорта и туризма. Хотя мера поддержки создала бы дополнительные возможности для их стабильного функционирования и развития», — комментирует вице-спикер.

Ахилесовой пятой Севастополя является несвоевременный вывоз мусора и складирование строительного мусора.

Илья Журавлев предложил единственно верный способ решения вопроса – внести изменения в 314-й ЗС с тем, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством.

«Сегодня этими полномочиями профильные ведомства просто подставляют 10 муниципалитетов, не дают им денег и спрашивают с них, почему свалки не убраны? Более того, вынуждая муниципалитеты становиться участниками тендерных процедур, которые длятся по три месяца. Сегодня возникает ситуация, когда им приходится торговаться по завышенному тарифу, плюс участники не имеют лицензии. Это дорога в никуда», — уверен Журавлев.

Дороги – это еще одна проблема, с которой сталкиваются все – и пешеходы, и водители. Депутат во время заседания в заксобрании поднял вопрос насчет дорожного покрытия, которое порой вызывает массу вопросов у горожан.

«Севастополь уже не первый год переживает эпоху «бордюринга» — это ситуация, когда снимается хорошее дорожное полотно и в прежних границах этого полотна меняются бордюры. Такой ремонт на долгие месяцы переходит в разряд незавершенных, а подрядчики и заказчики задают извечные вопросы – кто виноват и что делать. Почему профильный департамент не разработал схему, исключающую эту ситуацию?», — поинтересовался Журавлев.

И вопрос будет задан неоднократно, пока ситуация не решится.

Кроме этого, Журавлев акцентировал внимание и на проблеме, которая затрагивает многих севастопольцев и гостей города. Говорится о качестве оказания услуг такси.

Илья Журавлев отметил абсолютный хаос в вопросах их организации и контроля.

«Вызывает удивление тот факт, что профильный департамент, выступающий разработчиком рассматриваемого сегодня законопроекта и являющийся главными координирующим органом по контролю рынка пассажирских перевозок, параллельно не внес на рассмотрение закон, делающий рынок оказания услуг такси более прозрачным и систематизированным. Обращаю внимание на необходимость скорейшей разработки законопроекта и актуализации плана контрольных мероприятий в сфере такси», — отметил Илья Журавлев.

В планах у партийцев разработать законопроект, согласно которому в Севастополе предлагается увеличить размер МРОТ до 30 тысяч рублей. Проект закона будет представлен на рассмотрение во время осенней сессии в заксобрании Севастополя.

«Мы в полной мере должны отдавать себе отчет в том, что политические перспективы партии в городе, ее авторитет и доверие со стороны жителей напрямую зависят от того, как мы все вместе справимся сегодня с теми проблемами, с которыми сталкиваются страна и жители нашего города.

Только совместными усилиями мы сможем решить те вопросы, которые ставят жители города перед членами партии, и в дальнейшем сможем достичь намеченных целей», — резюмировал Илья Журавлев.

Беседовала Кристина Ветер