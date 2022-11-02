В Севастополе мотоцикл попал в ДТП: водитель и пассажир в больнице

На трассе Ялта-Севастополь 1 ноября в 14:45 произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

«Мужчина 1988 года рождения, управляя мотоциклом «Kawasaki», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем под управлением водителя 1989 года рождения, который производил разворот», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

В результате ДТП получили травмы и доставлены в больницу водитель и пассажир мотоцикла.

Напомним, в Крыму недавно на автодороге Саки-Орловка в районе с. Угловое произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, среди них десятилетний ребенок.

Ольга Сурикова