Военных в зоне СВО будут сменять каждые три-шесть месяцев

Мобилизованные россияне получать возможность вернуться домой после истечения их контракта или завершения специальной военной операции. Кандидат военных наук, профессор Академии военных наук, генерал-майор Николай Тутрин рассказал, как происходит ротация в зоне боевых действий, пишет URA.RU.

Он подчеркнул, что военные не находятся все время в зоне боевых действий, есть практика ротаций, по которой каждые несколько месяцев солдат отправляют в отпуска.

«Все мобилизованные служат по контракту. Контракт заканчивается, военнослужащий имеет полное право ехать домой. Или он может контракт продолжить на следующий этап пребывания в зоне боевых действий. У всех контракт подписан. Согласно ему идет соцобеспечение семей военнослужащих, дополнительная оплата ежемесячная, зарплата, дети в детский сад в первую очередь пойдут», — объяснил Тутрин.

Он уточнил, что если СВО закончится раньше, контракт будет прерван решением командования. Но люди смогут остаться служить дальше в рядах ВС РФ.

Генерал-майор подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в СВО, будут сменять друг друга для восстановления сил.

«Есть практика ротации. Это было во всех вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе. Только во время ВОВ этого не было и то командиры иногда представляли отпуска наиболее нуждающимся, например, по ранению. Ротация есть, и она работает. Не может человек выдержать определенное количество времени в тяжелой обстановке, в боевой тем более. Поэтому он должен отдохнуть. Решением командира идет ротация не только офицеров, но и целых подразделений. Меняется полк. Полк один выходит, другой заходит. Батальон один выходит, другой заходит. Они остаются на определенный срок. Три месяца или полгода», — заключил кандидат военных наук.

Напомним, 21 сентября президент России объявил частичную мобилизацию в стране.

Ольга Сурикова