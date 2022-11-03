Моби Дик по-севастопольски: удалось спасти уже двух дельфинов, еще двоих ищут

В Севастополе уже нашли двоих из четырех дельфинов, которых хозяин накануне вечером выпустил в море на пляже в парке Победы. Прогуливавшиеся там люди засняли происходящее на видео и передали информацию в правоохранительные органы.

Специалисты сразу же заявили, что животные, прожившие более 10 лет в неволе, не выживут в открытом море. Утром началась операция по поиску дельфинов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионов сообщила, что двое из них уже подошли к берегу, еще двоих рассчитывают найти по сигналами чипов. В поисках помогает дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально.

«Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт «приписки» — дельфинарий Коктебеля», — рассказал губернатор Михаил Развожаев, добавив, что ситуация сложная, но шансы, спасти дельфинов есть.

«Жаль, нельзя также поступить с ним (с хозяином дельфинов- ред.) . Возможно ледяная вода остудила бы его «пыл». (…) Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», — подчеркнул губернатор.

Оказалось, что директор дельфинария «Флиппер», который работает в парке Победы, брал в аренду четырех афалин из Коктебеля. Когда доход начал падать, он решил выпустить животных в море. Присутствующим при этом людям он пытался доказать, что «мероприятие плановое». Его деятельность сейчас проверяет прокуратура.

Ольга Сурикова