В Крыму в смертельном ДТП погиб ребенок

В Крыму 5 сентября около 16 часов на автодороге Саки-Орловка в районе с. Угловое произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, среди них десятилетний ребенок.

«Водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по автодороге Саки – Орловка в районе села Угловое, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter», – сообщает пресс-служба Крыма.

Погибли водитель Renault сзади сидевший ребенок, ехавшая на переднем сиденье женщина доставлена в больницу.

Водитель и пассажир второго автомобиля получили телесные повреждения и также доставлены в больницу.

МВД и прокуратура проводят проверки.

Напомним, 1 сентября на Камышовой объездной водитель произошло смертельное ДТП: водитель легковушки КIA не справился с управлением и выехал на встречку, столкнувшись с пассажирским автобусом.

Ольга Сурикова