В Севастополе лопнула очередная пирамида с долгами перед вкладчиками в 22 миллиона долларов

Предприниматели думали, что покупают биткоины В Севастополе лопнувшая очередная финансовая пирамида лишила миллионов десятки предпринимателей. В первой половине мая трейдер и руководитель инвестиционной компании Olymp Capital Group Георгий Каппа объявил об огромных потерях и долгах перед своими вкладчиками, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Бизнесмен Юлия Бажан рассказала, что инвестировала в криптовалюту, несмотря на риски, ради обещанного большого дохода. Деньги они передавали наличными без всяких чеков, только на доверии. Глава компании Георгий Каппа рассказывал о своей успешности в 13 странах мира и первые годы демонстрировал вкладчикам прибыль. Он сообщал всем, что среди его клиентов есть государственные служащие, судьи, крупные бизнесмены, подкреплял свою «успешность» фотографиями в соцсетях на Мальдивах, у дорогих автомобилей, и ВИП – отелях. Вход в крипто-сообщество был от полумиллиона рублей.

«Сама криптовалюта была за биткоин за 9 тысяч долларов, сейчас цена 60, она значительно выросла в цене и когда огромное количество вкладчиков потребовали деньги обратно чтобы выйти в кэш и зафиксировать доход он объявил, что не справляется со своими финансовыми обязательствами, потом исчез, потом появился», – рассказала предприниматель.

У участников фонда был телеграм- канал, где можно было отслеживать рост своих доходов. Там же шла и переписка с Георгием Каппой. После временного исчезновения трейдера, в чате появилось видео с его признанием о том, что инвестиции – это банальная пирамида, и инвестор оказался крупным должником.

«Я это всё представил, что этими торгами занимаемся мы, всё делаем сами, на самом деле этого не происходило, частично мне выдавали деньги, я раздавал их клиентам. Приходили новые клиенты, которые приводили тех, кто получали деньги – все приходили по сарафанке. Собственно, ситуация зашла в тупик и те, кто мне платил деньги за клиентов перестали выходить на связь, потерялись и денег никаких не осталось», – рассказал организатор пирамиды Георгий Каппа.

По его словам, он должен своим вкладчикам 300 биткоинов, что равносильно 22 миллионам долларов.

При этом после он сообщил, что первое признание его вынудили записать насильно. Он признал, что работа в прежнем формате проводиться не будет, тем не менее, он намерен вернуть людям долги.

Юлия Бажан добавила, что пострадавшие создали в телеграм-канале сообщество «пирамида Гера», там насчитывается уже 144 человека. Афишировать ситуацию они пока не хотят, так как еще верят в возвращение своих денег.

Ольга Сурикова