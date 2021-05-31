Севастопольцы выбрали скверы для благоустройства

Отобрано 10 общественных пространств

По итогам голосования в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» севастопольцы выбрали 10 общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году.

Об итогах голосования сегодня в рамках общения с прессой рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» город принимал участие в едином голосовании, у нас рассматривалось 20 общественных пространств в 4 городских муниципальных округах и 16 общественных пространств в сельских муниципальных округах, то есть всего 36 из них жителями Севастополя выбрано 10», — рассказал Горлов.

По словам директора, горхоза, участие в голосовании приняло порядка 31 тысячи человек.

Также Евгений Горлов отметил, что техническое задание на проектирование будут формировать совместно с муниципальными округами, которые в свою очередь привлекаются для сбора пожеланий жителей соответствующих районов. Работы по подготовке проектов планируют провести до конца года.

Напомним, что в этом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе благоустраивается 6 общественных пространств, работы на данных объектах по словам Евгения Горлова находятся в активной стадии работ, закончить их планируют до конца лета.

Дмитрий Островский

Фото: Севкор