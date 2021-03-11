В Севастополе мошенник «развел» мужчину на покупку щенка

В Севастополе, несмотря на многочисленные предупреждения полиции, дистанционные мошенники продолжают наживаться на доверчивых горожанах. За прошлые сутки двое местных жителей лишились более 32 тысяч рублей, пытаясь совершить покупки на торговых площадках интернет-магазинов, сообщает пресс-служба УМВД России во Севастополю.

Один из сулчаев произошел с 32-летним мужчиной. Он намеревался купить в интернете породистого щенка и для этого списался с продавцом, разместившим объявление о продаже. Незнакомец убедил мужчину перечислить авансом 11,5 тысяч рублей. Сразу после получения денег псевдопродавец пропал, так как мужчина остался и без щенка, и без денег.

Большей суммы лишилась 40-летняя жительница города, когда решила купить стиральную машину в интернет-магазине. Она перечислила на счет, как потом оказалось, поддельного интернет-магазина 21 тысячу рублей.

Сейчас оперативники пытаются установить личности мошенников и задержать их.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Под предлогом продажи строительных материалов он похитил у местного жителя 5 тысяч рублей.