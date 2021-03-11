В Севастополе развернулась шумиха вокруг новой формы работников «скорой»

Фельдшера уверены: они теперь похожи на уборщиц или заключенных

В социальных сетях стали все чаще появляться фотографии сотрудников «скорой помощи» в новой униформе, при этом сами медики критикуют такой выбор дизайна их одежды, называя ее неудобной, небезопасной и неэстетичной.

Руководство профсоюза также упомянуло, что с ними не посоветовались при выборе формата униформы: темно-синие халаты, косынки и шлепанцы без задников пришли на смену брюк и курток с логотипом службы скорой помощи.

В комментариях изданию «Севастопольская газета», руководство «скорой» сообщило такая замена обусловлена требованием Государственной инспекции труда Севастополя.

При этом на информационный запрос издания к инспекции труда о том, действительно ли стояло требование довести униформу до такого вида, там ответили, что ими было только вынесено предписание в части обеспечения работников ГБУЗС «ЦЭМПиМК» средствами индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами.

«Согласно нормам, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 №777н, среднему и младшему медицинскому персоналу предусмотрена выдача халата или костюма хлопчатобумажного (2 в год), колпака или косынки хлопчатобумажной (2 в год) и тапочек кожаных (1 пара на два года)», — говорится в ответе Госинспекции труда.

При этом указывается на то, что при обеспечении работников спецодеждой, работодатель должен был «учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников».

Ольга Сурикова

Фото: Севастопольская газета