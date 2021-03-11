В Севастополе выявили предприятия, загрязняющие воздух и почву

Предприятия занимаются производством изделий из бетона

В Севастополе проверили исполнения требований законодательства об атмосферном воздухе и об отходах производства и потребления. Проверка проводилась Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росприроднадзора, Севприроднадзора и Роспотребнадзора.

Нарушения были выявлены в работе 6 промышленных предприятий города, осуществляющих производство изделий из бетона и оптовую торговлю металлами.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства предприятиями не подавалась декларация о воздействии на окружающую среду, отсутствовали паспорта на отходы, не были утверждены программы производственного экологического контроля. Ряд предприятий не внесли плату за негативное воздействие на окружающую среду и не вели статистическую отчетность в области обращения с отходами», – сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

При этом руководителям четырех предприятий внесены представления об устранении нарушений закона.

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Также в суды Севастополя и Симферополя направлены два исковых заявления о возложении на предприятия обязанности провести расчеты выбросов загрязняющих веществ и оборудовать места накопления опасных видов отходов (ртутных и люминесцентных ламп), а также привести в соответствие данные первичного учета в области обращения с отходами производства и потребления.

Ольга Сурикова