В Севастополе молодому парню дальномер обернется реальным сроком

Восемь тысяч будут стоить ему два года за решеткой

Севастопольские оперативники задержали очередного подозреваемого в краже инструмента у своего работодателя, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

В ведомстве рассказали, что 33-летний строитель украл лазерный дальномер стоимостью восемь тысяч рублей прямо на рабочем месте – он выполнял строительные работы в одном из офисных помещений города. Инструмент он успел сбыть в ломбард, а деньги потратить. Бригадир строительной бригады, когда заметил пропажу, сразу обратился в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого и изъяли похищенный дальномер.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит срок до двух лет.

Напомним, в Севастополе мужчина взялся за подработку и обворовал своего работодателя: вынес весь его электроинструмент.