Севастополец взялся помочь соседу по даче и исчез с его электроинструментами

Ему светит уголовная ответственность

В Севастополе мужчина взялся за подработку и обворовал своего работодателя. Однако украденное не обогатило его, передает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Мужчина сам предложил соседу по садовому товариществу свои услуги по строительству и ремонту. Тот как раз собирался отремонтировать свой гараж и дал ключи строителю, чтобы он мог работать днем самостоятельно. Однако вскоре рабочий перестал появляться и не вернул ключи, тогда 58-летний хозяин гаража обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району выяснили причину внезапного исчезновения строителя.

«Как оказалось, после работы мужчина похитил из гаража электрические дрель и пилу общей стоимостью 13000 рублей, а затем скрылся. Украденное имущество похититель сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, севастопольские правоохранители задержали местного жителя по подозрению в похищении электроинструментов у соседа на сумму 55 тыс рублей.