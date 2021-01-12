В Севастополе центральная улица разваливается на глазах

Некогда архитектурная ценность стала угрозой для жителей

В Севастополе жители центральной улицы Ленина бьют тревогу – старинные ворота, которые смотрят как раз на Центр культуры и искусства (СЦКИ) и являются входом во двор, угрожают упасть в любой момент и покалечить прохожих.

Дома эти считаются культурным наследием, ценятся за уникальный архитектурный вид. Но сейчас, как говорится в сюжете «НТС», их вид может только отпугивать, как горожан, так и туристов: «конструкция опорных колонн давно покрылась трещинами, частично посыпалась и продолжает постепенно разваливаться». Вокруг них небрежно натянута сигнальная лента и наклеено объявление «проход запрещён».

Жильцы неоднократно обращались в правительство города, но ворота продолжают находится в плачевном состоянии. В ремонте нуждается и сам дом. Вопрос уже не в сохранении культурного наследия или эстетики, а в безопасности его жителей.

«Хотелось бы избежать этой трагедии, потому что ежедневно этим входом пользуются жители пяти домов, которые проживают в этом дворе. По другому они попасть в свой дом не могут. Колонна наклонилась в сторону тротуара. И когда трагедия произойдет – неизвестно. Сегодня, завтра, через месяц. Но хотелось бы её избежать», – поделилась своими переживаниями жительница дома №36 по улице Ленина Лена Черткова.

Жители попытались обезопасить себя сами и сняли с петель одну из створок металлических ворот. Теперь она стоит рядом с покосившейся колонной.

При этом люди надеются, что при проведении реконструкции власти сохранят исторический облик ворот и дома и не изменят оригинальный цвет построек.

Напомним, этим летом в Севастополе на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота.

Фото: nts-tv.com