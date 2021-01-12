В Казачку вернули проблемные троллейбусы «Тролза»

Им долго не могли заменить аккумуляторные батареи

В Севастополе на маршрут №10К вернули троллейбусы «Тролза», которые осенью 2020 года были сняты с линии из-за вышедших из строя аккумуляторов, пишет новостной портал ForPost.

Возвращения троллейбусов на маршрут значительно облегчит жизнь жителям Казачьей бухты.

Напомним, жители Казачьей бухты стали заложниками транспортной проблемы после того, как на линии остался только дин рабочий троллейбус «Тролза» с возможностью автономного хода. Остальные вышли из строя раньше срока: завод-изготовитель должен был по гарантии заменить некачественные батареи.

Троллейбусы «Авангард», которые могли бы заменить «Тролзу», для этого маршрута не подходят – у них слабый автономный ход. Их поставили на маршруты 10-ки, 14-го и 12-го маршрутов.

По данным «Севэлектроавтотранса», сейчас на маршруте №10К курсирует девять троллейбусов саратовского завода «Тролза» на автономном ходу. Интервал движения между ними 8-10 минут днем. После 18:00 он увеличивается до получаса. Часть подвижного состава к этому времени съезжает с маршрута и до позднего вечера работают только три дежурных.