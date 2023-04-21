SpaceX запустила сверхтяжелую ракету, которая взорвалась практически сразу после взлета

Starship могла стать самой мощной ракетой в истории, которая, как планировал Илон Маск, доставил людей и на Луну, и на Марс.

Через несколько минут после взлета Starship начала крутиться в воздухе и взорвалась.

Первый испытательный запуск сверхмощного корабля SpaceX завершился вскоре после старта. Через несколько минут ракета начала вращаться, отделения первой ступени Super Heavy не произошло и корабль, как сообщила об этом SpaceX, пережил «быстрый внеплановый демонтаж». Илон Маск назвал случившееся «потрясающим опытом».

«Смотрите, моя ракета стоимостью 2,5 млрд фунтов только что подверглась «быстрому внеплановому демонтажу»: Новостью мировых СМИ стал даже не взрыв нового корабля SpaceX, а безмятежное лицо Илона Маска.

Ольга Сурикова