Только 1,5 % севастопольских семей могут купить средний автомобиль в кредит

Севастополь занял 66 строчку в рейтинге регионов России по доступности покупки нового автомобиля, сообщает РИА-Рейтинг.

Купить в кредит и содержать недорогой автомобиль стоимость 900 тыс руб могут только 7,7 % севастопольских семей. Средний автомобиль стоимостью 2, 5 млн руб могут 1, 5 % семей, а машину премиум класса за 10 млн руб могут себе позволить 0,05 %.

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%. Высокий результат этого региона является следствием высоких зарплат. Помимо Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в число лидеров попали Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатом в 48,9% и 44,2% соответственно.

Тут тоже высокие зарплаты, однако стоимость жизни в этих двух регионах заметно выше, что и определило отставание от ЯНАО. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%).

Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами, что не удивительно поскольку там достаточно высокий уровень зарплат. Кроме того, в этих регионах значительная доля семей состоит из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление. Высока доступность автомобилей в первой пятерке наблюдается даже несмотря на относительно высокие цены в этих регионах, в частности, на страховки, топливо и другие расходы.

Напомним, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил обеспечить Севморзавод заказами по производству беспилотных аппаратов.

Дмитрий Островский