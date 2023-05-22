Кирпичников осужден за размещение НТО на набережной Корнилова в Севастополе

Ленинский суд Севастополя вынес приговор экс-начальнику Главного управления потребительского рынка и лицензирования города. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

В ходе заседания было установлено, что чиновник заключил с индивидуальным предпринимателем договор о размещении нестационарного торгового объекта на набережной Корнилова без проведения торгов. НТО был установлен без проведения конкурсов и заключения договоров о благоустройстве пляжей.

Экс-чиновник получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Он также лишен права занимать должности на госслужбе сроком да года.

Судом также взыскан в пользу правительства Севастополя ущерб в сумме почти 557 тысяч рублей. Арест, наложенный на его имущество, оставлен без изменения.

В пресс-службе суда рассказали, что бывший чиновник принесет извинения жителя Севастополя и гражданам, чьи права были затронуты, заключением указанного договора без проведения торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадима Кирпичникова возбуждено уголовное дело.

Ольга Сурикова