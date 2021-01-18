Город Происшествия

В Севастополе горел дом, подготовленный под снос

18-01-2021
админ
Комментариев нет
457

В пустующем доме собираются асоциальные представители

В Севастополе 17 января загорелся расселенный дом на улице Тарутинской. Пожар произошёл на втором этаже в одной из бывших комнат. О случившемся сообщили очевидцы диспетчеру МЧС.

Пожар случился днем. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, сообщение было получено в 13.41. Тушить его выехали три отделения 1-й и 2-й пожарно-спасательной части. Полностью пожар площадью 20 квадратных метров был потушен в 15:13.

 

 

Напомним, в этот же день на пожаре в частном доме были спасены женщина с ребенком. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Видео: Crimea Life/youtube.com
Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.