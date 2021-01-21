В Севастополе на два месяца перекроют улицу Галины Петровой

Работы продлятся до марта

В связи с началом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, на улице Галины Петровой, на участке от улицы Пугачева до улицы Коммунистическая, ограничат движение транспорта с 00:00 часов 21 января до 22 марта, сообщает сайт правительства города.

Запрет на проезд не коснется транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничений.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывал учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В пресс-службе рассказали, что при капитальном ремонте улицы Галины Петровой будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части, устройству новых и недостающих тротуаров. Обустроится наружное освещение, ливневая канализация, а также парковочные карманы в районе медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной.