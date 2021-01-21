В Севастополе оказался самый низкий уровень безработицы

После начала пандемии официальные цифры не подскочили

Уровень безработицы в Севастополе один из самых низких по Российской Федерации. Об этом рассказала директор «Центра занятости Севастополя» Светлана Рендак, говорится на сайте правительства.

Светлана Рендак сообщила, что, если на начало 2020 года уровень безработицы составлял 3,9%, то на конец периода, с учетом всех сложностей – 4,4%.

«Это один из самых низких показателей по РФ (средний показатель по стране – 6,3%)», – отметила глава центра занятости.

По ее словам, пандемии не могла не оказать влияния на рынок труда. По ее данным, в течение 2020 было трудоустроено более четырех тысяч человек. Также в прошлом году была увеличена финподдержка государства: увеличено пособие по безработице, введена доплата на детей.

«Если раньше мы выплачивали порядка трех млн рублей пособий в месяц, то в некоторые месяцы прошлого года доходило до 30 млн рублей. В общей сложности мы выплатили пособий по безработице на 190 млн рублей», – подчеркнула Светлана Рендак.

В прошлом году на временные работы было трудоустроено 1670 несовершеннолетних. Подростки работали подсобными рабочими, курьерами, виноградарями, официантами, вожатыми, горничными, промоутерами.

Продолжала работать программа по трудоустройству инвалидов с предоставлением субсидий работодателю. Работу нашли 11 человек.

«При поддержке Центра занятости 83 человека открыли собственное дело, получили по 100 тыс. рублей. В этом году сумма увеличена в два раза – до 200 тыс. рублей», – заключила директор.

Напомним, в начале 2019 года правительство также сообщало, что в Севастополе наблюдается самый низкий уровень безработицы по России. Тогда уровень регистрируемой безработицы отмечался на уровне 0,2%.

Фото: vk.com/feodosy1

Ольга Сурикова