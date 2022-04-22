В Севастополе матери, чья дочь рылась в мусорнике, разрешили забрать детей из приюта

Женщина встала на путь исправления

Жительница Севастополя в суде сумела доказать, что встала на путь исправления готова заботиться о собственных детях. При этом в отношении нее шло судебное разбирательство по уголовному делу о неисполнении родительских обязанностей.

Установлено, что женщина в период с июня по октябрь 2021 года, являясь матерью дочери и сына 2012 и 2014 г.р., систематически не исполняла родительские обязанности по их воспитанию и содержанию.

«Женщина вела антиобщественный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, не обеспечивала детей необходимыми условиями проживания», — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Как ранее сообщалось, в октябре прошлого города местная жительница обнаружила возле мусорных баков голодную, одетую не по погоде девочку. Это была дочь подсудимой. А через несколько дней у малознакомого мужчины, ведущего антиобщественный образ жизни, был изъят ее сын.

Тогда дети были помещены в ГКУ города Севастополя «Социальный приют для детей и подростков».

«В настоящее время мать встала на путь исправления, арендует жилье, имеет постоянный источник дохода, за время нахождения детей в приюте посещала их и проявляла свою заботу», — уточняется в надзорном ведомстве.

По решению комиссии уполномоченных должностных лиц, дети возвращены в семью.

Матери выписан штраф в размере 10 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Напомним, в Севастополе на еще одну местную жительницу заведено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию трех несовершеннолетних детей.

Ольга Сурикова