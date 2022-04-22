Погода в Севастополе на выходных

Севастопольцы будут награждены за дождливую неделю

В Севастополе сегодня, 22 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +15…+17°.

В субботу, 23 апреля, осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +20…+22°.

В воскресенье, 24 апреля, также будет солнечная погода.

Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +16…+18°.

Фото: Максим Макеев