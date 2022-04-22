В Севастополе для бизнеса снизили ставки арендной платы за землю

Горбюджет не дополучит более 200 млн рублей

Правительство Севастополя 21 апреля приняло решение снизить размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города и предоставленных в аренду без торгов.

Как отметил в своем докладе глава департамента по имущественным и земельным отношениям города Александр Ксенофонтов, данная мера реализуется для «экономической поддержки бизнеса, а также поддержание экономической стабильности в городе Севастополе в условиях ужесточения внешнего санкционного давления на Российскую Федерацию».

Так, снижение ставок будет распространяться на арендованные земельные участки с видом определенного разрешенного использования.

«Культурное развитие» – в 24 раза (с 2,4% до 0,1%); «Общественное питание» — в 3 раза (с 9% до 3%); «гостиничное обслуживание» – в 2,5 раза (с 5% до 2%); «легкая промышленность» в 2,4 раза (с 2,4% до 1%); «пищевая промышленность» – в 2,4 раза (с 2,4% до 1%); «среднеэтажная жилая застройка» — в 2 раза (с 1% до 0,5%); «многоэтажная жилая застройка» – в 2 раза (с 1% до 0,5%). Склады – в 2 раза (с 4% до 2%); «объекты торговли, торговый центр, торгово-развлекательный центр» – в более чем 1,5 раза (с 5% до 3%).

При этом, по его словам, бюджет города недополучит 223,7 млн рублей доходов, что скажется на сокращение его расходов.

Напомним, правительство Севастополя недавно приняло целый ряд мер для поддержки бизнеса в условиях ужесточения внешнего санкционного давления.

Ольга Сурикова