В Севастополе лучше не оставлять дверь открытой в квартиру

Вор даже не успел сбыть краденое

В Севастополе задержан молодой мужчина за кражу из квартиры соседки. Он ранее уже отбывал срок за аналогичное преступление.

«31-летняя хозяйка квартиры ненадолго отлучилась, а дверь в жилище оставила приоткрытой. Это заметил молодой человек, проживающий по соседству, и решил воспользоваться её беспечностью», —сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сосед-рецидивист проник в квартиру и похитил смартфон стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся.

Он даже не успел сбыть похищенное, его задержали оперативники и изъяли украденный телефон.

На него заведено уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в полицию обратилась жительница Севастополя и сообщила, что у нее похитили золотые украшения стоимостью 125 тысяч рублей. Воровкой оказалась ее знакомая.

Ольга Сурикова