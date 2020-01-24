Женщина похитила у подруги золотые украшения на сумму 125 тысяч рублей

40-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию и сообщила, что к нее похитили золотые украшения стоимостью 125 тысяч рублей.

Правоохранители задержали злоумышленницу — 39-летнюю жительницу соседнего государства.

Заявительница приютила в своём доме знакомую женщину. Но ее приятельница тайком похитила из шкафа около десяти ювелирных изделий стоимостью 125 тысяч рублей и скрылась. Похищенные украшения злоумышленница сбыла в один из ломбардов, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

Подозреваемая задержана, по статье «Кража» ей грозит до 5 лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: klintsy-blog.info