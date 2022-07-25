На Большой Севастопольской тропе спасли женщину с двумя детьми

Медпомощь не понадобилась
Спасателям пришлось оказывать помощь заблудившимся поздно вечером на Большой Севастопольской тропе женщине с двумя детьми. Сообщение от пострадавших поступило на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты
23 июля в 22:10.
23 июля в 22:10.
Спасатели нашли проблемных путешественников и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась.
Напомним, ранее в севастопольском лесу спасли мужчину, который заблудился и получил серьезную травму ноги.
Ольга Сурикова
Фото: a-ur.livejournal.com
Фото: a-ur.livejournal.com