Происшествия

На Большой Севастопольской тропе спасли женщину с двумя детьми

25-07-2022
Комментариев нет
Медпомощь не понадобилась
 
Спасателям пришлось оказывать помощь заблудившимся поздно вечером на Большой Севастопольской тропе женщине с двумя детьми. Сообщение от пострадавших поступило на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты
23 июля в 22:10.

Спасатели нашли проблемных путешественников и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, ранее в севастопольском лесу спасли мужчину, который заблудился и получил серьезную травму ноги.
 
Ольга Сурикова
Фото: a-ur.livejournal.com
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.