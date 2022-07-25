На Большой Севастопольской тропе спасли женщину с двумя детьми

Медпомощь не понадобилась

Спасателям пришлось оказывать помощь заблудившимся поздно вечером на Большой Севастопольской тропе женщине с двумя детьми. Сообщение от пострадавших поступило на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты23 июля в 22:10.

Спасатели нашли проблемных путешественников и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась.