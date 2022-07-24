В Херсоне восстановлены подорванные Украиной в 2015 ЛЭП

Теперь не страшны дальнейшие украинские диверсии

Между Крымом и Херсонской областью восстановлены линии электропередач, которые были подорваны со стороны Украины в 2015 году. Данное событие стало поводом для визита в регионы министра энергетики России Николая Шульгинова.

«Сегодня знаменательное событие: мы уже одну линию поставили под рабочее напряжение Джанкой – Каховка, далее будет поставлена под напряжение линия Островская – Каховка. Тем самым восстановлены линии, поврежденные в 2015 году националистами на территории Украины», – сообщил Шульгинов.

По словам министра, сейчас эта линия резервная, она может использоваться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

«Создана техническая возможность подачи напряжения для электроснабжения потребителей, собственных нужд на территории Запорожской и Херсонской областей в случае форс-мажорных обстоятельств при деструктивных действиях Украины. Кроме того, создана техническая возможность для последующей синхронизации энергосистемы России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей», – рассказал он.

Напомним, в ноябре 2015 года были подорваны линии электропередач, по которым в Крым из Украины поступала электроэнергия. На полуострове данный период запомнили как блэкаут, когда электричество подавалось по графику и иногда в некоторых районах не каждый день.

В октябре 2020 года Верховный суд республики признал виновным в энергетической блокаде Крыма Ленура Ислямова и приговорил его заочно к 19 годам тюремного заключения. Позднее арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование к нему «Крымэнерго» выплатить 1, 1 млрд рублей компенсации.

Ольга Сурикова