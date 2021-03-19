В Севастополе лобовое столкновение на Генерала Острякова

Водители пожаловались на дорожную ситуацию в этом районе

В Севастополе днем, 18 марта, произошла серьезная авария на проспекте Генерала Острякова, на остановке «Больничный комплекс». Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и Volkswagen.

Очевидцы выложили фото в группе «Infotown» социальной сети ВКонтакте, на которых видно, что от лобового столкновения сильно пострадала иномарка. В отечественный автомобиль удар пришелся в правый бок.

На место ДТП была вызвана машина скорой помощи.

Один из участников группы «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП», где тоже сообщалось об этой аварии написал, что «в этом месте просто беда».

«Светофор слева от выезда не виден из-за веток и рекламы, а справа не видят из-за общественного транспорта и остановочного комплекса. Да ещё и дыра на дороге, при выезде. Прям не знаешь, куда сперва смотреть. Особенно, если клиренс небольшой», — отметил Виктор Бойко.

Напомним, на въезде в Севастополь произошло смертельное ДТП. Столкнулись Volkswagen и грузовая «ГАЗель», водитель последней скончался по приезда скорой.

Ольга Сурикова

Фото: Infotown/vk.com