ДТП под Севастополем унесло жизнь водителя

Смерть наступила до приезда скорой
Как уже сообщало наше издание, 17 марта на Ялтинской трассе около 15.30 произошло лобовое столкновение двух машин. Водитель грузового автомобиля скончался до приезда скорой.
Столкнулись Volkswagen и грузовая «ГАЗель». В УМВД отметили, что авария произошла на 69 км автодороги Ялта – Севастополь.
«Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель». В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗель скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля Фольксваген госпитализирован в медицинское учреждение», – проинформировали в пресс-службе правоохранителей.
Также в пресс-службе управления МЧС добавили, что водителя иномарки пришлось вырезать из автомобиля.
«Спасатели произвели деблокировку пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента», – сообщила пресс-служба спасателей.
Там отметили, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, днем 8 марта в Севастополе в районе Орлиновского моста произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись лоб в лоб два автомобиля. В больницы оказались двое взрослых и ребенок.
Ольга Сурикова
Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com