Какая погода будет в Севастополе на выходных

Весна пока не балует севастопольцев теплыми весенними деньками

Сегодня в Севастополе облачно. Небольшой дождь.

Как передает Крымский гидрометцентр, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +7…+9°.

В субботу уже дождь будет только ночью, но погода будет облачной и ветреной. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +6…+8°.

В воскресенье дождь уже прекратиться, в течение дня будет без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.